يشبه "لندن هاوس".. مستشار الوزراء ينشر فيديو لإعادة تأهيل مجمع التحرير

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لإعادة تأهيل وتطوير مجمع التحرير، بعد الإعلان الرسمي اليوم عن اختيار تحالف أمريكي ثلاثي لتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير باستثمارات تتعدى 3.5 مليار جنيه.

ووقع اتفاقية اختيار التحالف الأمريكي الفائز كلٌ من: المهندس عمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، وراندال لانجر، رئيس مجلس إدارة مجموعة "جلوبال فينتشرز"، وجون راتليدج، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أوكسفورد كابيتال"، وعمرو شكري، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة "العتيبة للاستثمار".

وقال جون راتليدج، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أوكسفورد كابيتال": "سعداء باختيارنا لهذا المشروع الهام"، مضيفا: "لقد قمنا بتنفيذ العديد من المشاريع التي تشبه في طبيعتها هذا المشروع في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية ووسط مدينة شيكاغو ونيويورك بوسطن وغيرهم من المناطق".

وأشار إلى أن لندن هاوس الذي يقع في وسط مدينة شيكاغو يذكرنا بمجمع التحرير، فالمبني تم بناءه من 100 عامًا، وتم اختياره بعناية علاوة على التصميم المعماري الرائع ولكن المبنى كان متهالك ومتهاوى، لذلك تم الاستحواذ عليه ليتم تنفيذ خطة شاملة لإعادة التطوير مع الحفاظ على واجهة المبنى القديم، لقد كان مبنى خالي ومتدهور والآن يعد الفندق الأول في شيكاغو.

وأضاف: "أصبح لندن هاوس مقصد حقيقي يأتي إليه السياح من جميع أنحاء العالم، نعتقد أن الكونسورتيوم الذي ننتمي إليه لدية القدرة أن يأخذ مجمع التحرير ويعيد تأهيله ليصبح مقصد أنيق ويتحول في النهاية إلى محرك ومحفز لإعادة إحياء المنطقة بأكملها".