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طقس الثلاثاء.. هل تصل أمطار الساحل إلى القاهرة؟

10:11 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
طقس الثلاثاء.. هل تصل أمطار الساحل إلى القاهرة؟

أمطار وطقس بارد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى الثلاثاء، في ظل التحذيرات من تعرض البلاد لنشاط رياح باردة ناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط.

طقس الثلاثاء.. فرص سقوط الأمطار

قالت هيئة الأرصاد، إنه لا توجد أي فرص لتساقط الأمطار نهائيًا على إقليم القاهرة الكبري، والفرص تكون قائمة عند السلوم ومطروح في آخر اليوم.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه توجد حالة من حالات نشاط الرياح التي تصل إلى حد العاصفة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

ويؤدي ذلك إلى إثارة الرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه تزداد سرعات هبات الرياح لتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

وأعلنت الهيئة أيضًا أن الرياح ستزيد من الإحساس ببرودة الطقس على أن تهدأ سرعات الرياح قليلًا خلال فترات الليل.

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