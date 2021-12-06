برلماني: قانون المسنين يعكس حرص الدولة لتوفير حياة كريمة لهم

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور نور هاشم عضو مجلس الشيوخ، إن قانون حقوق المسنين المعروض على مجلس الشيوخ، يعكس حرص الدولة علي الدولة على رعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وأكد هاشم في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن مشروع القانون يحافظ على كرامة المسنين ويعمل على توفير حياة كريمة لهم، فضلًا عن تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة.

وأشار الي ان القانون يحقق العديد من الأهداف منها منح الدولة، معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا، وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشًا تأمينيًا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأكد ان القانون يساهم في تسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن ويتضمن أنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى يسمى "صندوق رعاية المسنين".