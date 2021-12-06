"بحوث الصحراء" يواصل دعم المزارعين بجنوب سيناء لتنمية الثروة الحيوانية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن مركز بحوث الصحراء وبالتعاون مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء، قام بتنفيذ عدد من الفعاليات في مدينة الطور من خلال برنامج إنتاج وتصنيع الأعلاف؛ التي تسهم في تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد الحاوي، رئيس برنامج إنتاج وتصنيع الأعلاف، خلال بيان له اليوم الإثنين، أنه قد تم تنفيذ قافلة بيطرية تم خلالها تقديم الدعم للمربين وفحص عدد من الحيوانات بعشرين مزرعة وتقديم الأدوية البيطرية للمربين للمساهمة في تقديم الرعاية الصحية الجيدة التي تسهم في رفع الإنتاجية، وقام فريق عمل البرنامج بإنشاء 4 أحواض لزراعة الأزولا كنماذج إرشادية تساعد في نشر استزراع الأزولا التي تسهم في توفير مصدر علفي جيد يصلح للحيوانات والدواجن ويسهم في خفض تكلفة التغذية. وتم تنفيذ يوم حقلى لتدريب عدد من المزارعين على تصنيع السيلاج الذي يُسهم في توفير الأعلاف طوال العام.

وأضاف "الحاوي"، أن توفر الأعلاف في المزارع المشاركة في أنشطة البرنامج أسهم في إقبال 4 من أصحاب المزارع على شراء أكثر من 50 رأسًا من الجاموس والأبقار من محافظات الصعيد؛ مما يعطي نتائج إيجابية نحو تحقيق الهدف العام للبرنامج وهو تنمية الثروة الحيوانية.

وأشار رئيس برنامج إنتاج وتصنيع الأعلاف إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم الدعم الفني والإرشادي للمهتمين بالثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير مصادر أعلاف بديلة منخفضة التكلفة ومتوفرة طوال العام من خلال زراعة محاصيل الأعلاف ومخلفات التصنيع الزراعي، وكذلك مخلفات بساتين الخضر والفاكهة وتصنيعها في صور مختلفة من الأعلاف.