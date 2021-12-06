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قبيل أسابيع من عيدهم.. هذه أبرز مطالب الأثريين

09:04 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
قبيل أسابيع من عيدهم.. هذه أبرز مطالب الأثريين

خالد العناني وزير السياحة والآثار

(مصراوي):

تحتفل وزارة السياحة والآثار، كل عام بعيد الأثريين يوم 14 يناير من كل عام، ويعتبره الأثريون مناسبة مهمة لكل العاملين بقطاع الآثار في مصر، لطرح ومناقشة همومهم ومحاولة تحقيق عدد من المطالب المشروعة لهم.

كما يتم خلال هذا اليوم، تسليم جوائز مسابقة زاهي حواس، ومن ثم تكريم مجموعة من المبدعين الذين بذلوا مجهودات كبيرة لتحقيق طفرة داخل الوزارة.

تواصلنا مع عدد من الأثريين لمحاولة استجلاء مواقفهم وطلباتهم، قبيل أسابيع قليلة من إقامة هذه الفعالية الشهر المقبل، وقد تعددت وتنوعت مطالب الأثريين لتشمل:

1 - مخاطبة وزارة المالية بإلغاء التمويل الذاتى للوزارة وهيكلتها بمعايير علمية مع وضع أسس سليمه فى الاختيار.

2 - الارتقاء بمستوى العاملين بتوحيد الأجور وزيادة نسب الأجر المكمل ورفع بدل المخاطر بحد أدنى 500 جنيه أسوة بباقى الوزارت.

3 - مشروع رعاية صحية يليق باسم وزارة الاثار وتحفظ ادميه وكرامة المريض.

4- سرعة الانتهاء من تثبيت مؤقتي وزارة الآثار، وضم المدة للمثبتين الجدد.

5- الموافقة على تشكيل لجنة مالية قانونية، ويضم إليها لجنة الإصلاح وتقصي الحقائق من (ممثلي القطاعات) لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة.​

وزارة السياحة والآثار عيد الأثريين قطاع الآثار في مصر

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