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الطقس غدًا.. الأرصاد: سرعة الرياح 35 كم في الساعة بالقاهرة.. وأمطار في هذا التوقيت

08:54 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
الطقس غدًا.. الأرصاد: سرعة الرياح 35 كم في الساعة بالقاهرة.. وأمطار في هذا التوقيت

سرعة الرياح 35 كم في الساعة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، سرعة الرياح التي تضرب البلاد الثلاثاء.

طقس الثلاثاء وسرعة الرياح

أوضح مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن سرعة الرياح غدًا تصل إلى 35 كم في الساعة.

وأضاف "شاهين"، أن ارتفاع الأمواج تصل لنحو 5 أمتار، وسط نشاط رياح على الإسكندرية وعدد من محافظات الوجه البحري، وسينتهي الأمر بسقوط أمطار في ساعات الليل المتأخرة، تمتد إلى شرق البلاد.

طقس الثلاثاء

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الثلاثاء، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس بارد على كافة الأنحاء ليلًا.

رياح وأتربة ورمال في طقس الثلاثاء

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: يوجد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تصل للعاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

أمطار

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الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس طقس الثلاثاء

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