الري تكشف حجم الإزالات منذ بداية الحملة القومية لإنقاذ النيل



كتب- أحمد مسعد:

كشف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عن حجم الإزالات للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية التي تمت حتى الآن، ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

وأوضح متحدث وزارة الموارد المائية، أن إزالات اليوم بلغت حوالي 416 حالة ليصل إجمالي الحالات منذ بداية الحملة 176 ألف و929 حالة.

وأضاف "غانم"، لمصراوي، أن أعلي 10 محافظات تنفيذ إزالات يومي هم: محافظات "بني سويف - البحيرة - الغربية - أسيوط - الدقهلية - الفيوم - المنوفية- الأقصر- القليوبية - قنا، لافتًا إلي أن ما تم إزالته 22 ألف و136 حالة تعدي.

وأشار متحدث الوزارة، إلى أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

وتابع:" تم رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية"، مضيفاً: أن إجمالي المستهدف بمساحة 24 مليون و 855 ألف متر تقريبًا.