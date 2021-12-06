بعد اختيار تحالف أمريكي.. نعيد نشر صور مجمع التحرير بعد خطة التطوير

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين؛ مراسم توقيع اتفاقية مع التحالف الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وكان مجلس الوزراء نشر صورًا لمجمع التحرير بعد خطة التطوير المتوقعة، في إطار توجيه الرئيس السيسي، بمواصلة صندوق مصر السيادي، بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة على النحو الأمثل، والعمل على تطويرها، وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية.

وكان الرئيس السيسي، وجه بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي، بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة على النحو الأمثل، والعمل على تطويرها، وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية.

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