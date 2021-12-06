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توجيه عاجل من مصر للطيران للمسافرين: راجعوا ضوابط السفر

06:17 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
توجيه عاجل من مصر للطيران للمسافرين: راجعوا ضوابط السفر

توجيه عاجل من مصر للطيران للمسافرين

كتب- محمد عبيد:

وجهت شركة مصر للطيران المسافرين على رحلاتها الدولية، في بيان عاجل لها، اليوم الاثنين، بمراجعة تعليمات وضوابط السفر إلى كافة الدول المختلفة قبل التوجه إلى المطار، من خلال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، لاتباع التعليمات المطلوبة للسفر إلى مختلف الدول على الرابط التالي: https://bit.ly/3C4kU7y

وقالت الشركة في بيان لها يمكن مراجعة المستندات المطلوبة السفر لمختلف الدول من خلال: ttps://tinyurl.com/d8mm6can

وتابعت الشركة: "ذلك الإجراء يأتي في ضوء التعديلات على الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تضعها بعض الدول للسفر إليها للحد من انتشار فيروس كورونا".

تعليمات السفر ضوابط السفر مصر للطيران تنبيه المسافرين

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