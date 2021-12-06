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الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق.. تزيد الإحساس بالبرودة

05:44 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق.. تزيد الإحساس بالبرودة

أتربة ورمال

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه توجد حالة من حالات نشاط الرياح التي تصل إلى حد العاصفة.

وأضافت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد الثلاثاء لنشاط رياح باردة ناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط.

ويؤدي ذلك إلى إثارة الرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه تزداد سرعات هبات الرياح لتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

وأعلنت الهيئة أيضًا أن الرياح ستزيد من الإحساس ببرودة الطقس على أن تهدأ سرعات الرياح قليلًا خلال فترات الليل.

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