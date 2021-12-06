محافظة الجيزة: الكشف على 7 آلاف مواطن بقرى الواحات وأطفيح وكرداسة والبدرشين

كتب- محمد نصار:

نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية 5 قوافل علاجية لأهالي الواحات البحرية وكرداسة وأطفيح والبدرشين في إطار مبادرة حياة كريمة لدعم الخدمات التنموية المقدمة للقرى الأكثر احتياجا.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على أن القوافل العلاجية ضمت 14 تخصصا طبيا ووقعت الكشف على 7 آلاف مواطن وتم صرف العلاج بالمجان بالإضافة إلى تحويل 164 حالة للمستشفيات والعيادات الخارجية لاستكمال المراحل العلاجية.

وأضاف أن القوافل شملت تنظيم قافلتين علاجيتين على مدار 4 أيام بقرية القبابات بمركز ومدينة أطفيح تم من خلالها الكشف على 3014 مواطنا وتحويل 83 حالة للمستشفيات، وقافلة علاجية بقرية أبورواش بمركز ومدينة كرداسة على مدار يومين تم الكشف على 1645 مواطنا وتحويل 55 حالة للمستشفيات، بالاضافة إلى قافلة علاجية بقرية القصر بمركز الواحات البحرية على مدار يومين قامت بالكشف على 913 مواطنا وتحويل 26 حالة للمستشفيات.

وأشار إلى أنه تم تنظيم قافلة علاجية بقرية مزغونة بمركز ومدينة البدرشين على مدار يومين خلال الأسبوع الجاري ساهمت في الكشف على 1510 مواطنين.

وقال محمد منصور، مدير مديرية الشئون الصحية، إن التخصصات التي ضمتها القوافل هي:رمد، جراحة عامة، أمراض باطنة، جلدية، عظام، أطفال، أمراض قلب وأوعية دموية، عيون، أنف وأذن، أمراض نساء، أمراض نفسية وعصبية، أسنان، مسالك بولية، وتنظيم الأسرة.