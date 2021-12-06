وزير الصناعة الليبي يدعو المؤسسات المصرية إلى المشاركة في خطط إعمار ليبيا

كتب- مصراوي:

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الإثنين، أحمد أبو هيسة وزير الصناعة والمعادن الليبي، والوفد المرافق؛ لبحث تعزيز فرص الاستثمار والتعاون المشترك، والاستفادة من إمكانات المؤسسات المصرية؛ وفي مقدمتها العربية للتصنيع، والظهير الصناعي للدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية وفقًا لأحدث نظم التدريب الرقمية.

وقال بيان رسمي للهيئة العربية للتصنيع إنه تم الاتفاق على تحقيق الاستفادة من كل خبرات المؤسسات المصرية للمشاركة في خطط إعادة إعمار وتنمية ليبيا وتحقيق التكامل المشترك لتبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا للأشقاء الليبين، وتم الاتفاق على إرسال خبراء فنيين من الهيئة العربية للتصنيع لرفع كفاءة وإعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة.

وأكد أحمد أبو هيسة، خلال تفقده معرض منتجات العربية للتصنيع، حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة في الأمة العربية، مشيدًا بالإمكانات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وتحديث خطوط الإنتاج بها وفقًا لأحدث نظم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والكوادر البشرية المدربة وفقًا لأحدث نظم التدريب الحديثة.

وأضاف وزير الصناعة والمعادن الليبي أن بلاده تتطلع لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية والإعمار التي تشهدها ليبيا حاليًّا، خصوصًا في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث تتمتع ليبيا بمساحات صحراوية واسعة غير مستغلة الاستغلال الأمثل، فضلًا عن التعاون في مجال الاتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والبنية التحتية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والتعدين وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

وأشار أبو هيسة إلى حرص الجانب الليبي على تطوير العلاقات الثنائية، والترحيب بالمستثمرين المصريين في المجالات كافة، واستغلال الطاقات والثروات الليبية غير المستغلة، وبحث عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل مع الهيئة العربية للتصنيع، في كل مجالات الصناعة وتدريب وتنمية مهارات الكوادر البشرية والتحول الرقمي ونقل المعلومات والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بدولة ليبيا وفقًا لمعايير الجودة العالمية، معربًا عن تمنياته للشعب المصري بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد التراس أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتعزيز التعاون والتكامل مع الشقيقة ليبيا وجميع الأشقاء العرب، موضحًا أن هذه المباحثات تأتي في إطار ثوابت السياسة المصرية بالدعم الكامل تجاه دولة ليبيا الشقيقة لتجاوز كل التحديات التي تواجهها، والمحافظة على أمن واستقرار الشعب الليبي.

وأوضح التراس أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كل إمكاناتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لتلبية احتياجات أشقائنا والمشاركة في المشروعات التنموية بدولة ليبيا.

وذكر رئيس العربية للتصنيع أنه تم استعراض أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في كل مجالات الصناعة المختلفة، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية وتشغيل المصانع الليبية المتوقفة، فضلًا عن إتاحة التدريب في العديد من المجالات وتأهيل الكوادر الفنية الليبية بمصانع ومراكز التدريب بالعربية للتصنيع.

وتضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع؛ حيث اطلع الوزير الليبي على نظم تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في كل مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة .

وتفقد الوفد الليبي مصنع الإلكترونيات التابع لـ"العربية للتصنيع"؛ حيث تفقدوا خطوط إنتاج التابلت والحواسب والشاشات التفاعلية والأجهزة الإلكترونية وكاميرات المراقبة.. وغيرها من مستلزمات الأجهزة الإلكترونية المتطورة الذكية.