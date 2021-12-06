عضو علمية كورونا: لا نستطيع منع انتشار أوميكرون.. ولا يجب أن يتحول لوصمة

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أمين عبدالباقي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إنه لا تستطيع دولة الادعاء أن بإمكانها منع ظهور أو انتشار الحالات المُصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" أو أي متحور آخر على مستوى العالم.

وأضاف "عبدالباقي" في حوار مع مصراوي يُنشر لاحقًا، أن "أي متحور بإمكانه الانتشار في أي مكان، سواءً في ظهوره بأحد الأماكن نفسها كما حدث في جنوب أفريقيا، أو دخوله عن طريق السفر كما حدث في دول أوروبا".

ويرى عضو اللجنة العلمية، أنه من الصعوبة بمكان أن تنفذ أي دولة إغلاقا تماما لفترة طويلة.

وشدد على ضرورة ألا يعتبر ظهور المتحور في مكان ما بمثابة وصمة لهذه الدولة، ولكن ما يجب أن نركز عليه هو كيفية التعامل مع هذه التحورات والرصد المستمر لها.

وبالنسبة للوضع في مصر، أشار "عبدالباقي" إلى أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بالمتحور الجديد حتى الآن، فيما لا تزال تعمل المعامل المركزية على إجراء تحاليل التسلسل الجيني لاكتشاف أي إصابات.