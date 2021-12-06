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حلول عاجلة.. رئيس القابضة للمياه يستعرض خطط التشغيل والصيانة للمحطات بالإسكندرية

02:57 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
حلول عاجلة.. رئيس القابضة للمياه يستعرض خطط التشغيل والصيانة للمحطات بالإسكندرية

المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعا لمناقشة واستعراض حالة محطات الصرف الصحي بالإسكندرية، ومراجعة الطاقات الاستيعابية وخطط تشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحي، ورفع كفاءة المحطات بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور العميد عمرو الشيخ مدير عام الطوارئ والأزمات والسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب، ورؤساء القطاعات الفنية بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

وأكد رئيس الشركة القابضة، أن جميع شركاتها التابعة على أتم الاستعداد للدفع بمعداتها للمساعدة فى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية بالمحافظات التى تتعرض لموجات من الطقس السئ، مشيرا إلى أن الشركات تعمل ككيان واحد فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووجه رسلان، بوضع حلول عاجلة للمناطق الساخنة وزيادة أعداد المعدات والبدلات فى منطقة سموحة، ومراجعة اماكن تصريف الأمطار مع أعمال التطوير المستمرة بطريق الكورنيش، وتحديث المخطط العام لمشروعات الشركة بمحافظة الإسكندرية.

وأستعرض اللواء محمود نافع، مواقع تمركزات البدالات والبالغ عددها 32 بدالة بأماكن مختلفة وعدد 106 من سيارات الكسح، وعدد 4 سيارات سيول، ومواقع المصبات، ومناطق خدمة محطات الرفع التى تصب على محطة التنقية الشرقية، وخطط الاحلال والتجديد لشبكات ومحطات الشركة.

المهندس ممدوح رسلان الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحي الإسكندرية

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