وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراه حول "الاستلزام في قصة موسى" بجامعة المنوفية.. غدا

كتب - محمود مصطفى:

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدا، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة.

ويتوجه وزير الأوقاف عقب اللقاء إلى جامعة المنوفية ، لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة إيمان عطية عبد الرحمن شعبان بكلية الآداب، بعنوان : "الاستلزام الحواري في قصة موسى (عليه السلام) في القرآن الكريم - دراسة بلاغية".

وتتكون لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كل من :

- الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – مناقشا.

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، اجتماعًا بمديري المديريات الإقليمية، بحضور جميع قيادات الوزارة، لبحث عددًا من الملفات والقضايا المهمة ومناقشة كل ما يتصل بشئون الدعوة والمساجد بمديرياتهم.

وأكد وزير الأوقاف، أن الاجتماع المباشر يناقش كافة المشكلات والإجابة عن جميع الأسئلة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مديري المديريات، وأن هدف الوزارة الإصلاح وضبط شئون الخطاب الدعوي ضبطًا تامًا بالمساجد، مشيرًا إلى أن مسئولية مدير المديرية تقوم على المتابعة المستمرة والتواصل المباشر والمستمر مع القيادات الوسطى بالإدارات الفرعية والمفتشين والأئمة للتأكد من وصول رسالة ومنهج الوزارة للجميع وبخاصة ما يتصل بتعليمات خطبة الجمعة شكلًا ومضمونًا، وأن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تصل إلى حد إنهاء خدمة أي إمام يخرج عن حدود ونطاق الفكر الوسطي أو يتعرض لأي قضايا تخالفه.

وأكد على التعليمات الخاصة بخطبة الجمعة وشئون الدعوة وانتظام العاملين بجميع المساجد ، وضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية في جميع الصلوات، وأن مسئولية مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية مشتركة بين العاملين بالمساجد والقيادات الإدارية والإشرافية.

- الدكتور عيد علي مهدي بلبع - أستاذ البلاغة والنقد - كلية الآداب - جامعة المنوفية. (مشرفًا ومناقشًا).

- الدكتور محمد أبو الفتوح العفيفي - أستاذ الأدب والنقد الحديث - كلية الآداب - جامعة المنوفية. (عضوًا ومناقشًا)