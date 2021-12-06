"جسر الصداقة- 4".. انطلاق فعاليات التدريب البحري المشترك المصري- الروسي

كتب- محمد سامي:

انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري- الروسي "جسر الصداقة- 4"، اليوم الإثنين، والذي يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط؛ وذلك في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل من مصر وروسيا.

بدأت فعاليات التدريب بمراسم استقبال القوات الروسية المشاركة في التدريب بقاعدة الإسكندرية البحرية برأس التين، بحضور الفريق أحمد خالد حسن سعيد، قائد القوات البحرية، الذي ألقى كلمة رحب خلالها بالقوات البحرية الروسية المشاركة في التدريب، مؤكداً أهمية التدريب وما يمثله من إضافة لدعم علاقات التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والروسية .

ويشارك في التدريب عدد من القطع البحرية المصرية والروسية وعناصر من القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين، ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والروسي؛ حيث يهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين العناصر المشاركة، وتوحيد المفاهيم العملياتية وسرعة تنفيذ المهام المخططة بكفاءة واقتدار .

يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات السنوية المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية، وبما يسهم في التعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب .