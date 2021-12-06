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مقرر اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ: نقابة المحامين لم تشارك في مناقشات "أكاديمية المحاماة"

01:06 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
مقرر اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ: نقابة المحامين لم تشارك في مناقشات "أكاديمية المحاماة"

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد شوقى، عضو مجلس الشيوخ، إن اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى ناقشت بشأن الاقتراح برغبة بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة، وجهت الدعوة لنقابة المحاماة ليشاركوا في المناقشات، ويعرضوا ما لديهم بشأن أكاديمية المحاماة، إلا أنه لم يحضر أحد من النقابة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه انشائها.

وقال شوقي، تم توجيه الدعوة مرة أخرى للنقابة للمشاركة فى جلسة المجلس اليوم، وبالفعل حضر ممثل للنقابة، إلا أنه كان حريا عليهم الحضور باجتماعات اللجنة وإحاطتنا علما بما لديهم.

وأضاف شوقي، ليس مطلوبا فى قانون المحاماة انشاء هيئة استشارية لأكاديمية المحاماة، مثلما حدث وذلك مع شديد التقدير والاحترام لاعضاء الهيئة الإستشارية والذي من بينهم الدكتور فتحى سرور، مؤكدا ان تشكيل مجلس الاكاديمية الحالى مخالف للقانون.

جاء ذلك تعقيبا على حديث بعض النواب، بشأن أهمية مشاركة نقابة المحامين في المناقشات، للتعرف على ما وصلت اليه فيما يتعلق بالأكاديمية.

مجلس الشيوخ نقابة المحامين أكاديمية المحاماة عبد الوهاب عبد الرازق

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