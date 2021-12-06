ما نوع اللقاح الذي يحصل عليه المواطن في الجرعة الثالثة ضد كورونا؟

كتب - أحمد جمعة:

حدد الدكتور أمين عبدالباقي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، نوع اللقاح الذي سيحصل عليه المواطن في الجرعة الثالثة.

كانت وزارة الصحة قالت إنه من المقرر البدء "قريبًا" في إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للمواطنين، بشرط مرور 6 أشهر على الأقل من الجرعة الثانية.

ومن المقرر إرسال رسائل هاتفية بموعد ومكان الحصول على الجرعة الثالثة بنفس المركز الذي حصلوا على الجرعات السابقة فيه، دون الحاجة إلى تسجيل جديد على الموقع الإليكتروني، وفق الوزارة.

لمزيد من التفاصيل: بدون تسجيل.. الصحة تكشف آلية الحصول على الجرعة الثالثة للقاح كورونا اضغط هنا

وقال "عبدالباقي" في حوار مع مصراوي يُنشر لاحقًا، إن "الجرعة المعززة (الثالثة) ستكون من نفس نوع اللقاح الذي حصل عليه المواطن في الجرعتين الأولى والثاني إن كان متوفرًا بمركز التطعيمات".

"وإن لم يتوفر نفس نوع اللقاح، فإنه سيحصل على أي نوع آخر موجود"، بحسب عضو اللجنة العلمية.

وأضاف: "لا يوجد ما يمنع المزج بين اللقاحات بصفة علمية، ولا يوجد ما يمنع أن يحصل المواطن على جرعة معززة من لقاح آخر، إنما المعتاد أن تكون من نفس النوع إن توفر".

وفي وقت سابق، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه ليس شرطًا الحصول على الجرعة الثالثة من نفس نوع اللقاح الذي حصل عليه المواطن في الجرعتين الأولى والثانية "اللي موجود في مركز التطعيم سيحصل عليه".

ومن المقرر إعطاء الجرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا لـ 4 فئات تعد الأكثر عرضة لخطر العدوى بالفيروس، وهم: مرضى نقص المناعة الأولية، أو من يخضعون للعلاجات المثبطة للمناعة، وكبار السن، والأكثر عرضة للإصابة كالعاملين في القطاع الطبي.