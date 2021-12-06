يوازي طريق القاهرة السويس.. محور مروري جديد يخدم سكان هذه المناطق - فيديو

كتب- محمد نصار:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة الماضية، مجموعة من المحاور المرورية الجديدة في محافظة القاهرة.

وكان من بين المحاور الجديدة المهمة التي يجرى تنفيذها، الطريق الجديد الموازي لطريق القاهرة السويس.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن هذا الشريان المروري الجديد، على النحو التالي:

1- يسير موازيا لطريق القاهرة السويس.

2- سيصل ما بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة.

3- يمر الطريق بمحطة النقل الجماعي الجديدة.

4- يمر بمناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة.

5- يعد بمثابة شريان جديد يربط أحياء شرق القاهرة بمناطق تجمعات القاهرة الجديدة.

6- يصل الطول الإجمالي للطريق إلى 15.8 كم.

7- 6.8 كم من الطريق كانت عبارة عن الطريق القديم للمطار وتم توستعم بإجمالي 10 حارات 5 في كل اتجاه.

8- يربط بين الطريق الدائري ومحور الصاعقة على 3 مراحل.

9- الجزء الأول هو تقاطع الطريق الدائري.

10- الجزء الثاني هو الربط مع محور الصاعقة.

11- الجزء الثالث هو الطريق العمودي على طريق السويس.

12- يخفف الكثافة على استخدام طريق السويس والطريق الدائري.