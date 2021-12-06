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الطقس.. تحذير: تقلبات جوية وأمطار في هذا الموعد

11:50 ص الإثنين 06 ديسمبر 2021
الطقس.. تحذير: تقلبات جوية وأمطار في هذا الموعد

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا في الأحوال الجوية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء على أن تبدأ تقلبات جوية بداية من يوم الأربعاء المقبل.

ارتفاع أمواج

وحذرت شاكر، من ارتفاع الأمواج لـ 5 أمتار بمحافظة الإسكندرية، بداية من الأربعاء المقبل.

وأضافت شاكر لمصراوي، أن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة ستنخفض مع سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار ستبدأ من يوم الأربعاء على السواحل الشمالية كما تنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة:

وتسجل درجات الحرارة بداية من اليوم على القاهرة 21 درجة وتنخفض يوم الخميس لـ20 درجة ثم ترتفع لـ24 درجة، كما تسجل الحرارة على السواحل الشمالية من 21 لـ23 درجة، شمال الصعيد من 22 لـ25 درجة، أما الجنوب من 26 درجة حتى 29 درجة.

أمطار تقلبات جوية مركز الاستشعار عن بعد الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس

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