معلومات الوزراء: مصر تتقدم 20 مركزًا في مؤشر السياسة المناخية

كتب- محمد غايات:

قال مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، إن النجاحات الدولية لمصر تتواصل في مجال مكافحة التغير المناخي، ذلك تكليلاً للجهود المبذولة من الدولة المصرية للتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام مع العمل على الحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وفي إطار رصده لمختلف المؤشرات الدولية والعالمية التي تتناول وضع مصر في مختلف المجالات، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد ومتابعة ترتيب مصر في "مؤشر أداء تغير المناخ" الصادر عن مؤسسة "جيرمان ووتش" في نوفمبر 2021، حيث جاءت مصر في المرتبة 21 خلال 2022 مسجلة 59.83 نقطة، وذلك مقارنة بالمرتبة 22 خلال عام 2021 بـ 54.33 نقطة.

ووفقاً للمؤشر فقد تقدمت مصر 20 مركزًا في مؤشر السياسة المناخية لتحتل المرتبة 29 عام 2022، مقارنة بالمرتبة 49 عام 2021، كما تقدمت مصر في مؤشر استخدام الطاقة لتحتل المرتبة 12 عام 2022 مقارنة بالمرتبة 14 عام 2021.

يشار إلى أن منهجية مؤشر أداء تغير المناخ، تقوم على 4 محاور رئيسة تضم 14 مؤشراً فرعياً، حيث يضم المؤشر 64 دولة على مستوى العالم، وتتراوح معدل النقاط بين (0 الأقل، 100 الأفضل).