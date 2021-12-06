Masrawy logo white

معلومات الوزراء: مصر تتقدم 20 مركزًا في مؤشر السياسة المناخية

11:10 ص الإثنين 06 ديسمبر 2021
معلومات الوزراء: مصر تتقدم 20 مركزًا في مؤشر السياسة المناخية

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

قال مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، إن النجاحات الدولية لمصر تتواصل في مجال مكافحة التغير المناخي، ذلك تكليلاً للجهود المبذولة من الدولة المصرية للتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام مع العمل على الحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وفي إطار رصده لمختلف المؤشرات الدولية والعالمية التي تتناول وضع مصر في مختلف المجالات، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد ومتابعة ترتيب مصر في "مؤشر أداء تغير المناخ" الصادر عن مؤسسة "جيرمان ووتش" في نوفمبر 2021، حيث جاءت مصر في المرتبة 21 خلال 2022 مسجلة 59.83 نقطة، وذلك مقارنة بالمرتبة 22 خلال عام 2021 بـ 54.33 نقطة.

ووفقاً للمؤشر فقد تقدمت مصر 20 مركزًا في مؤشر السياسة المناخية لتحتل المرتبة 29 عام 2022، مقارنة بالمرتبة 49 عام 2021، كما تقدمت مصر في مؤشر استخدام الطاقة لتحتل المرتبة 12 عام 2022 مقارنة بالمرتبة 14 عام 2021.

يشار إلى أن منهجية مؤشر أداء تغير المناخ، تقوم على 4 محاور رئيسة تضم 14 مؤشراً فرعياً، حيث يضم المؤشر 64 دولة على مستوى العالم، وتتراوح معدل النقاط بين (0 الأقل، 100 الأفضل).

0

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء مصر التغير المناخي

الخبر التالى:

اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.. الإفتاء توضح شروط زواج أصحاب الهمم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
902

إصابات اليوم

45

وفيات اليوم

871

متعافون اليوم

363162

إجمالي الإصابات

20727

إجمالي الوفيات

301308

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس.. تحذير: تقلبات جوية وأمطار في هذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا