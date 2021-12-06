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رابعة ابتدائي بالأزهر.. بدء امتحان اللغة العربية بجميع المناطق

10:39 ص الإثنين 06 ديسمبر 2021
رابعة ابتدائي بالأزهر.. بدء امتحان اللغة العربية بجميع المناطق

طلاب الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت قبل قليل، بالمناطق الأزهرية ثاني أيام اختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2021\2022، طبقا للنظام الجديد.

ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر، اليوم، في مادتي اللغة العربية والخط والمهارات الفنية.

وتستمر امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر للصف الرابع الابتدائي، التي تعقد للمرة الأولى بالنظام الجديد، لمدة خمسة أيام.

وحصل "مصراوي" طريقة تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي، ضمن منظومة التعليم الجديدة التي أقرها الأزهر الشريف، خلال العام الدراسي الجاري.

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وفي وقت سابق، أصدر الأزهر الشريف، قرارات جديدة متعلقة بالصف الرابع الابتدائي بالمعاهد، ضمن منظومة التعليم التي أقرها على التلاميذ خلال العام الدراسي الجاري.

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طلاب الأزهر الصف الرابع الابتدائي امتحان اللغة العربية

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