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"مستقبل وطن" يكلف نوابه في البرلمان بإعداد مشروع قانون لصندوق "قادرون باختلاف"

09:50 ص الإثنين 06 ديسمبر 2021
"مستقبل وطن" يكلف نوابه في البرلمان بإعداد مشروع قانون لصندوق "قادرون باختلاف"

مجلس النواب

أ ش أ

قرر حزب مستقبل وطن تكليف هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بإعداد مشروع قانون بصورة عاجلة لصندوق (قادرون باختلاف)؛ لتنظيم عمله وتوفير الموارد اللازمة حتى يتسنى له القيام بدوره المنوط به، وذلك تفعيلا لحزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الحزب في بيان له، الاثنين، إن الرئيس وجه كافة مؤسسات الدولة للعمل على تنمية مهارات "القادرون باختلاف" وصقل إبداعاتهم، وتوفير كافة البرامج التدريبية للاستفادة من قدراتهم اللا محدودة ودمجهم في كافة الأنشطة المجتمعية التي يقوم بها الحزب، فضلا عن تبنى الأفكار الإبداعية "لـلقادرون باختلاف" والتكافل بتنفيذها.

وأضاف أنه سيتم تخصيص نسبة مشاركة في كافة الفعاليات التي ينظمها الحزب من المبادرات الاجتماعية والدورات التدريبية للقادرون باختلاف بكافة الأمانات التنظيمية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.

هذا المحتوى من

Asha
مجلس النواب مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن صندوق قادرون باختلاف

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