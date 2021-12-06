"بئس ما قولت".. نجل الحويني يهاجم محمد صلاح بعد تصريحاته عن الخمور

كتب - محمود مصطفى:

شن حاتم الحويني نجل الشيخ أبو إسحاق الحويني، هجوما على اللاعب محمد صلاح بعد تصريحاته عن الخمور خلال حواره مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية".

وقال الحويني في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:"لم أتابع الكورة يومًا ما! لكن الآن علمت لماذا هذا الفارق الكبير بينك وبين محمد أبو تريكة".

وأضاف:"عندما تكون الشهرة بلاء يستحي المشهور من أن يظهر دينه بقوّة في موضع يجب عليه فيه إظهار عقيدته- ويقول: "لا أشرب الخمور لأنّ ديني يحرّمها!" وإنما ينسب الأمر لعفّة نفسه فقط خوفًا من هجمات الغرب الكافر.. بئس ما قلت يا صلاح".

كان اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أكد أن هناك لاعبون مصريون يمكنهم الاحتراف في أوروبا، مشيرا إلى أنه لا يفكر فيما يتعلق بشرب الخمور.

وقال صلاح": "لا أفكر فيما يتعلق بشرب الخمور، وأنا في الأساس عمر ما جاء على بالي أنني أريد هذا الأمر أو حتى أريد أن أقوم بتجربته

في الوقت نفسه أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تحريم شرب الخمر ثابتٌ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين؛ يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خمر، وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرام» (رواه مسلم)، فهذه النصوص تدل على تحريم شُرْبها؛ لشدة الوعيد فيها.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا كان الشرع الشريف أَمَرنا بعدم فِعْل المحرمات -والتي منها شُرْب الخمر-؛ فإنَّ ذلك يَحْصُل أيضًا بتَرْك الشيء المُحرَّم وعَدَمِ القَصْد إليه؛ فالمسلم يَخْرُج من عُهْدِة النهي بتركه وعدم القَصْد إليه.

وأكدت دار الإفتاء، أن الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر التي أناط الله سبحانه وتعالى أفضلية أمة الإسلام بها في قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110]؛ إنما يكونا بالوسائل الشرعية والقانونية المُقَرَّرة، والتي تتغير بتغير الزمان والمكان والبيئات والعصور والأعراف.​