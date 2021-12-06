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مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في القاهرة وعدد من المحافظات

03:00 ص الإثنين 06 ديسمبر 2021
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

​كتب– أسامة علي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 6/12/2021، الموافق الأول من شهر جمادى الأولى 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة

آذان الفجر 5:04 صباحًا
أذان الظهر 11:46 صباحاً
أذان العصر 2:36 مساءً
أذان المغرب 4:56 مساءً
أذان العشاء 6:18 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد آذان الفجر 5:11 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:51 صباحاً
موعد أذان العصر 2:39 مساءً
موعد آذان المغرب 4:58 مساءً
موعد أذان العشاء 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد آذان الفجر 5:01 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:42 صباحاً
موعد أذان العصر 2:31 مساءً
موعد أذان المغرب 4:51 مساءً
موعد أذان العشاء 6:13 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسوان
موعد آذان الفجر 4:52 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:40 صباحاً
موعد أذان العصر 2:40 مساءً
موعد أذان المغرب 5:01 مساءً
موعد أذان العشاء 6:18 مساءً

مواقيت الصلاة القاهرة محافظات مصر آذان الفجر أذان الظهر

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