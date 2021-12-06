مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في القاهرة وعدد من المحافظات

​كتب– أسامة علي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 6/12/2021، الموافق الأول من شهر جمادى الأولى 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة

آذان الفجر 5:04 صباحًا

أذان الظهر 11:46 صباحاً

أذان العصر 2:36 مساءً

أذان المغرب 4:56 مساءً

أذان العشاء 6:18 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد آذان الفجر 5:11 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:51 صباحاً

موعد أذان العصر 2:39 مساءً

موعد آذان المغرب 4:58 مساءً

موعد أذان العشاء 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد آذان الفجر 5:01 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:42 صباحاً

موعد أذان العصر 2:31 مساءً

موعد أذان المغرب 4:51 مساءً

موعد أذان العشاء 6:13 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد آذان الفجر 4:52 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:40 صباحاً

موعد أذان العصر 2:40 مساءً

موعد أذان المغرب 5:01 مساءً

موعد أذان العشاء 6:18 مساءً

​