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شاهد أخر أعمال ورشة صيانة القطار الكهربائي الخفيف

01:27 ص الإثنين 06 ديسمبر 2021
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​​كتب– أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل، صورًا لورشة صيانة القطار الكهربائي الخفيف LRT.

وقال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن القطار الكهربائي الخفيف LRT يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة وسيتبادل الخدمة مع 3 وسائل نقل مختلفة (الخط الثالث للمترو، والقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين، ومونوريل العاصمة الإدارية).

يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي، بما يسهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة.

هذا المحتوى من

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ورشة صيانة القطار الكهربائي الخفيف وزارة النقل كامل الوزير

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