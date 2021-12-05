رئيس "المحطات المائية" يوضح أسباب إلغاء مناقصة تطوير محطات السد العالي

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس هشام كامل رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، إن إلغاء مناقصة تطوير محطات توليد الطاقة الكهربائية في السد العالي وخزان أسوان 1 و2 التي أعلنتها الشركة في سبتمبر الماضي، يرجع إلى ضعف المنافسة بين المتقدمين بعد تلقي عروض الشركات، مشيرًا إلى أنه لم يتقدم سوى 4 تحالفات وشركات للمنافسة على المناقصة فقط على الرغم من حصول أكثر من 22 كيانًا على كراسة الشروط.

وأشار كمال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أن الأربع تحالفات الذين تقدموا للمناقصة لم تحقق الشروط المطلوبة في كراسة الشروط سوى على تحالف واحد فقط من الـ4 كيانات المتنافسة على المناقصة، ما اضطر الشركة إلى الغاء المناقصة، منوهًا إلى أنه تم إعادة طرح المناقصة مرة أخرى وإعلانها منذ أيام.

وأكد أنه سيتم إعادة فتح الباب لتلقي العروض بعد تعديل الاشتراطات الخاصة بها لجذب مزيد من المتنافسين للحصول على أفضل العروض الفنية والمالية، لافتًا إلى أن كراسة شروط المناقصة الجديدة تطلب من الشركة وآخر ميعاد لتسليم العروض سيكون يوم 21 من شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح ان تطوير محطة كهرباء السد العالى سيتم خلالها استبدال 12محول بجانب استبدال 5 محولات اخرين بمحطة كهرباء خزان أسوان1، بالإضافة إلى استبدال محولين أخرين بمحطة كهرباء خزان أسوان 2.

وأوضح رئيس الشركة، أن تأهيل تلك المحطات سيعمل على رفع قدرتها، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها مع بنك التعمير الألماني KFW موضحًا أنه سيتم تمويل المشروع من خلال قرض من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

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