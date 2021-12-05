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السيسي يؤكد حرص الدولة على تمكين ذوي الهمم – فيديو

10:32 م الأحد 05 ديسمبر 2021
السيسي يؤكد حرص الدولة على تمكين ذوي الهمم – فيديو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال مشاركة في النسخة الثالثة من احتفالية "قادرون باختلاف"، الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة من قبل أبطال الاتحاد الرياضي المصري لأصحاب القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تفقد أجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوي الهمم، كما التقى سيادته بأعضاء أوركسترا النور والأمل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن تفقد الرئيس لهذه الأنشطة تأتي في إطار الحرص على متابعة تحقيق تطلعات ومتطلبات أبناء مصر من ذوي الهمم.

وقد أكد الرئيس للقائمين على الفعاليات ولأبنائه من ذوي الهمم أن الدولة بكافة مؤسساتها تحرص على صقل مهاراتهم ورعايتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، مؤكدًا سيادته أن حرصه على المشاركة في هذا التقليد السنوي الهام يعكس اهتمام سيادته الشخصي ببذل الجهد والعطاء مع الأسر وكافة المؤسسات التربوية والتدريبية والتأهيلية المعنية لتحقيق هذا الهدف النبيل.

لمشاهدة الفيديو:

السيسي ذوي الهمم قادرون باختلاف الاتحاد الرياضي المصري القدرات الخاصة

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