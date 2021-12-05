طقس الاثنين.. الأرصاد: الفرص مهيأة لهطول الأمطار

كتب– أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد الاثنين، طقسًا لطيفًا نهارًا على المناطق الشمالية امتدادًا إلى وسط الصعيد، معتدل جنوبًا، بارد ليلًا، شديد البرودة بالصحراء الغربية، إضافة إلى وسط سيناء ومرتفعاتها الجنوبية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه تم تشكيلات متنوعة من السحب تعبر سماء الجمهورية، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على مناطق متفرقة من مدن الساحل الشمالي وشمال الدلتا بالإضافة لمحيط منطقة حلايب وشلاتين.

وأوضحت الأرصاد، أن حركة الرياح خفيفة إلى معتدلة إجمالًا، تنشط نسبيًا على أجزاء من البحر الأحمر وأقصى شمال غرب البلاد، وحالة البحرين معتدلة إلى مضطربة نسبيًا.

ولفتت إلى أنه تتشكل الشبورة صباحًا على مناطق من شمال الجمهورية وأقصى جنوبها الشرقي، تكون كثيفة أحيانًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين..

القاهرة: العظمى 21 – الصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 21 – الصغرى 14

بورسعيد: العظمى 21 – الصغرى 15

الزقازيق: العظمى 21 – الصغرى 13

سوهاج: العظمى 23 – الصغرى 11

أسوان: العظمى 26 – الصغرى 14

حلايب: العظمى 26 – الصغرى 21

سانت كاترين: العظمى 15 – الصغرى 5

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