كتب- أسامة علي:

كشفت هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الاثنين الموافق 6 ديسمبر إلى يوم السبت 11 ديسمبر 2021، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على الأنحاء كافة.

وفيما يلي حالة وأخبار الطقس خلال الأيام المقبلة من الاثنين 6 ديسمبر حتى السبت 11 ديسمبر:

- الطقس غدًا الاثنين 6 ديسمبر:

يتوقع أن تسود شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة، بالاضافة الى أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة 30% تقريباً، ونشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الثلاثاء 7 ديسمبر:

هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة 30% تقريباً، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أيضا يتوقع أن يكون هناك اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 50-65 كلم/ساعة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 متر.

- حالة الطقس الأربعاء 8 ديسمبر:

هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 30% تقريبًا، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويتوقع أن يكون هناك اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 60-70 كلم/ساعة وارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار.

- حالة الطقس من الخميس إلى السبت 11 ديسمبر:

يتوقع أن تسود شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة غداً الاثنين 6 ديسمبر إلى السبت 11 ديسمبر 2021:

- الاثنين 6 ديسمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 22 درجة والصغرى 14، وعلى السواحل الشمالية 21 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب سيناء 26 درجة والصغرى 15، وعلى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 12 درجة.

- الثلاثاء 7 ديسمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 21 درجة والصغرى 13، وعلى السواحل الشمالية 21 درجة والصغرى 13، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 15، وعلى شمال الصعيد 21 درجة والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 28 درجة والصغرى 12 درجة.

- الأربعاء 8 ديسمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 12، وعلى السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 13، وعلى جنوب سيناء 26 درجة والصغرى 14، وعلى شمال الصعيد 20 درجة والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد 24 درجة والصغرى 12 درجة.

- الخميس 9 ديسمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحري 20 درجة والصغرى 11، وعلى السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 13، وعلى جنوب سيناء 24 درجة والصغرى 14، وعلى شمال الصعيد 20 درجة والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 24 درجة والصغرى 12 درجة.

- الجمعة 10 ديسمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 22 درجة والصغرى 13، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 15، وعلى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 11، وعلى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 12 درجة.

- السبت 11 ديسمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 24 درجة والصغرى 14، وعلى السواحل الشمالية 23 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 15، وعلى شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 11، وعلى جنوب الصعيد 29 درجة والصغرى 12 درجة.