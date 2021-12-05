Masrawy logo white

ممثل الضرائب العقارية للبرلمان: نستهدف تحصيل 300 مليار جنيه

07:28 م الأحد 05 ديسمبر 2021
ممثل الضرائب العقارية للبرلمان: نستهدف تحصيل 300 مليار جنيه

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الدولة تدعم الصناعة وتحرص على النهوض بها، مؤكدًا أن كلمات النواب بشأن تخفيف الأعباء الضريبية عن المصانع محل تقدير من وزارة المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، اليوم الأحد، لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية على الصناعة كأحد الأطروحات ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، بحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، وممثل هيئة التنمية الصناعية.

وتابع رئيس مصلحة الضريبة العقارية، تعقيبًا على كلمات أعضاء لجنة الصناعة ومطالبتهم بتخفيف الضريبة على المصانع، قائلًا: "كل اللي قولتوه شايفينه والوزير وجهنا نيجي ونسمع للجنة، وأي حد من المصنعين بيتصل بينا في مشكلة بنشكل لجان تنزل وتعاين، ويتم تطبيق المعايير التي تم الاتفاق عليها بين وزيري الصناعة والمالية، وهذه المعايير ليست قرآن ووارد في أي وقت تتغير".

واستكمل: "نستهدف 300 مليار حصيلة الضريبة العقارية، لو مقترحاتكم هتجيب الحصيلة دي ياريت، وإحنا بنعمل معادلة اسمها القيمة الإيجارية، يتم تقدير المنشأة وعلى أساسها تتحدد القيمة، وهي تختلف من مكان لآخر، والقانون صدر في 2008، ومقدرش مكان المفروض بحصل منه ضريبة عقارية بمبلغ معين وأجي أحصل نسبة أقل من المنصوص عليهل في القانون، فيها مخالفة دستورية وإهدار للثروة العقارية".

وقال الدكتور صبري الشافعي، ممثل هيئة التنمية الصناعية: "لدينا 152 منطقة صناعية تحتاج أموال لإعادة تأهيلها وتطوير بنيتها التحتية، وصرفنا 6 مليارات جنيه على 4 مناطق صناعية، ونحتاج 230 مليار جنيه لباقي الـ152 منطقة صناعية"، مقترحًا أن تحصل الضريبة العقارية علي المناطق الصناعية لصالح الصناعة وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية.

مجلس النواب أنور فوزي مصلحة الضرائب العقارية وزارة المالية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
892

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

362260

إجمالي الإصابات

20682

إجمالي الوفيات

300437

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا