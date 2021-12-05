الجريدة الرسمية تنشر قرارين لرئيس مجلس الوزراء - تفاصيل

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرارين للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وجاء القرارين على النحو التالي:

-قرار رقم 3298 لسنة 2021 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة أرض الكائنة (87) شارع عزيز المصري (شارع جسر السويس سابقا) – المنتزه – حي مصر الجديدة – محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

-قرار رقم 3299 لسنة 2021 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة زاوية جروان الابتدائية المشتركة (1) – زمام زاوية جروان مركز الباجور – محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة.

وجاءت تفاصيل القرارات على النحو التالي: