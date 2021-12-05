لماذا ترتفع إصابات الرجال أكثر من السيدات بالإيدز في مصر؟ مسؤول بالصحة يرد

كتب- أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة، أن إصابات الذكور بفيروس نقص المناعة البشري "الإيدز" تتخطى السيدات بشكل كبير في مصر.

ووفق تقسيم الحالات المكتشفة طبقا للنوع، فإن نسبة الذكور بلغت 86.5%، في حين بلغت نسبة الإناث 13.5%.

ويبلغ عدد مصابي فيروس الإيدز في مصر حاليا، يبلغ 18200 حالة مسجلة بقاعدة البيانات، بحسب "السيد".

وقالت مدير البرنامج الوطني، إن لهذه الزيادة عدة أسباب بالنظر إلى الحالات المكتشفة طبقا لسبب العدوى، والتي يأتي على رأسها تعاطي المخدرات عن طريق الحقن والتي ترتفع فيها نسبة الذكور أكثر من الرجال، إضافة إلى "الرجال ممارسي الجنس مع الرجال".

وأشارت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لحماية الشباب من الإصابة بالإيدز خاصة فيما يتعلق بتعاطي المخدرات عن طريق الحقن، وعلى رأس ذلك إنتاج التوسع في برنامج السرنجات ذاتية التدمير، والسماح باستخدام بدائل الأفيون للتعافي من الإدمان.

وبشكل عام فهناك 3 طرق رئيسية لانتقال العدوى بالإيدز، أولى: العلاقة الجنسية مع شخص مصاب، والتعرض أو مشاركة الدم الملوث بالفيروس كالمشاركة في استخدام السرنجات والإبر، التي تحدث في حالات تعاطي وإدمان المخدرات بالحقن، ويمكن أن ينتقل أيضا عن طريق نقل الدم الملوث بالفيروس أو مشتقاته الملوثة بالفيروس من أماكن نقل دم غير مصرح لها أو موثوق بها، وأخيرا من الأم الأمصابة للجنين أثناء الحمل أو الولادة أو خلال الرضاعة الطبيعية.

جاء ذلك خلال كلمتها بفعاليات اليوم العالمي للإيدز التي تنظمها وزارة الصحة والسكان، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة"، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، اليوم الأحد.