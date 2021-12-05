لحماية الأطفال من كورونا.. الصحة توجه 4 نصائح مهمة للأمهات
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "إنفوجرافيك" قدمت من خلاله 4 نصائح مهمة للأمهات وذلك لحماية طفلها من الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة: لتحمي طفلك من الإصابة بفيروس كورونا عليك اتباع الآتي:
- أغسلي يديك جيدا قبل التعامل معه أو حمله.
- قدمي له أطعمة صحية لتقوية مناعته.
- أحرصي على تهوية وتعقيم المنزل يوميا.
- تجنبي تواجده في الأماكن المزدحمة.
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