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لحماية الأطفال من كورونا.. الصحة توجه 4 نصائح مهمة للأمهات

05:22 م الأحد 05 ديسمبر 2021
لحماية الأطفال من كورونا.. الصحة توجه 4 نصائح مهمة للأمهات

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "إنفوجرافيك" قدمت من خلاله 4 نصائح مهمة للأمهات وذلك لحماية طفلها من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة: لتحمي طفلك من الإصابة بفيروس كورونا عليك اتباع الآتي:

- أغسلي يديك جيدا قبل التعامل معه أو حمله.

- قدمي له أطعمة صحية لتقوية مناعته.

- أحرصي على تهوية وتعقيم المنزل يوميا.

- تجنبي تواجده في الأماكن المزدحمة.

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