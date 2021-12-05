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استجابة لطلب ابنها.. السيسي يكرم والدة "عبد الرحمن" تقديرا لها

04:38 م الأحد 05 ديسمبر 2021
استجابة لطلب ابنها.. السيسي يكرم والدة "عبد الرحمن" تقديرا لها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدة "عبد الرحمن" أحد سفراء الأحلام من أصحاب الهمم، ودعاها إلى المنصة التي يلقي من عليها كلمته في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة اليوم الأحد.

وصافح الرئيس السيسي والدة عبدالرحمن، وأجرى معها وابنها حديثا وديا؛ استجابة لطلب الأبن الذي أعرب عن شكره لوالدته على ما قامت به من مجهود معه.

كان الرئيس السيسي قد وعد - في بداية الاحتفالية بأنه سيتم تكريم أم عبد الرحمن على المسرح؛ تقديرًا لتربيتها لابنها، وذلك بعدما قدم "عبدالرحمن" قصيدة مؤثرة بعنوان "ادمجوني للدمج" من كلمات والدته.

الرئيس عبدالفتاح السيسي قادرون باختلاف أصحاب الهمم

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