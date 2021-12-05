اختبارات صارمة على مدى عام.. التعليم تكرم الدفعة الأولى من مدربي أنشطة التوكاتسو

كتب- أسامة علي:

تصوير - هاني رجب:

نظمت هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالا لتسليم شهادات اعتماد الدفعة الأولى من مسئولي التوكاتسو ما كان لهم دورا بارزا في دعم وتطبيق أنشطة التوكاتسو منذ تطبيقها في مصر.

وقالت الجايكا في بيان لها، إنه منذ انطلاق الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم ساهمت هيئة التعاون الدولي اليابانية"جايكا" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطبيق نظام التعليم على الطريقة اليابانية وبناء الشخصية مع التركيز على الأنشطة الخاصة المعروفة باسم التوكاتسو في المناهج المصرية، وتركز أنشطة التوكاتسو على تنمية المهارات غير المعرفية للأطفال من خلال تعزيز قدراتهم الذاتية ومهاراتهم الاجتماعية والقدرة على بناء علاقات إنسانية مما يشكل الأساس لعملية التحصيل الأكاديمي.

وأوضحت، أنه تطبق أنشطة التوكاتسو بمصر من خلال مجموعة من الأنشطة الخاصة مثل مناقشات مجلس الفصل والمناقشات التوجيهية ونشاط ريادة اليومية ونشاط التنظيف وغيرها من الأنشطة المشابهة للأنشطة المطبقة بالمدارس باليابان، موضحة أنه تم البدء في مرحلة تجريبية لمشروع تدريب واعتماد مسئولي توكاتسو بمصر بهدف إعداد المنهجية المعرفية والتعرف على المهارات المكتسبة من قبل مسئولي التوكاتسو من خلال برامج التدريب التى تلقوها على أيدي الخبراء اليابانيين.

وأشارت إلى أنه تم اجراء عملية تقييم اتمام المنهجية والمعرفية والاعتماد على مدى عام كامل تحت إشراف مجموعة من كبار الخبراء والمتخصصين من المصريين واليابانيين، وجاء هذا الاحتفال بعد اجتياز المعايير الصارمة لاعتماد الدفعة الأولى من مسئولي التوكاتسو، الذين قاموا بدعم تطبيق أنشطة التوكاتسو في مصر منذ بدء التطبيق ليصبحوا هم قادة التوكاتسو في المستقبل.

حضر المراسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وأوكا هيروشي سفير اليابان في مصر.

وبدأت الجايكا بالتعاون مع الوزارة في مرحلة تجريبية لمشروع تدريب واعتماد مسئولي توكاتسو بمصر لإعداد المنهجية المعرفية والتعرف على المهارات المكتسبة من قبل مسئولي التوكاتسو من خلال برامج التدريب التي تلقوها على أيدي الخبراء اليابانيين.