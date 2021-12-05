استجابة لمبادرة السيسي.. مشروع قانون جديد لإنشاء صندوق "قادرون باختلاف"

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد لإنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، استجابة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب مجلسَي النواب والشيوخ بإعداد تشريع جديد تحت اسم صندوق "قادرون باختلاف" لدعم ذوي الهمم والقدرات الخاصة.

وقال محسب، في بيان له اليوم الأحد، إن التشريع الجديد سيتضمن وجود عدد من الموارد المالية لدعم ذوي الهمم والاحتياجات، كما سيقدم تمويلًا كاملًا لتشجيع أية أفكار أو منتجات جديدة من شأنها دمجهم في بيئة العمل في مصر، كما سيعمل على إصقالهم بكثير من المهارات والخبرات التي تضمن لهم مزيدًا من فرص العمل.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ذوي الهمم وتوفير مصادر دخل لرعاية موهبتهم وقدرتهم على الابتكار، يعبر عن قائد وطني ورئيس إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأوضح محسب أنه سيجري دراسة كاملة حول صندوق "قادرون باختلاف"، وسيفتح نقاشًا موسعًا حول القانون، وسيضع في الاعتبار تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

وأكد عضو مجلس النواب أن التشريع الجديد سيتضمن العمل على تقديم مميزات خاصة لذوي الهمم تساعدهم على تحسين مستوى المعيشة وترفع عن كاهلهم أي عبء يعرقل رغبتهم في الاندماج بقوة في المجتمع.