طلب برلماني بوضع قضية مناهضة العنف ضد المرأة على أجندة "الشيوخ"

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، بوضع قضية مناهضة العنف ضد المرأة على أجندة المجلس.

وقالت شاروبيم، في كلمتها في بداية أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس: المجلس كان له السبق بمناقشة قانون تغليظ عقوبة جريمة الختان خلال جلسات عمله الأولى.

وأوضحت النائبة أن حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة تطلقها الأمم المتحدة سنويًّا، وتبدأ في 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 من ديسمبر.

وشددت شاروبيم على أهمية العمل على القضاء على العنف ضد المرأة، قائلةً: العنف ضد المرأة ما زال مستمرًّا، مشيرةً إلى إحصائية الأمم المتحدة التي توضح أن 736 مليون امراة تعرضن إلى العنف مرة واحدة على الأقل.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ إلى مناقشة لجنة الدفاع والأمن القومي في وقت سابق لقضية الوعي، وطالبت بأهمية التوعية بحقوق المرأة والعمل على وقف العنف.