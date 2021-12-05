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اقبلوا اعتذاري أنا.. السيسي يرد على التنمر ضد فتاة من ذوي الهمم

02:48 م الأحد 05 ديسمبر 2021
اقبلوا اعتذاري أنا.. السيسي يرد على التنمر ضد فتاة من ذوي الهمم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

روت سما رامي، إحدى ذوي الهمم، موقفا جعلها تتشجع على الدفاع عن حقوق ذوي القدرات الخاصة.

وقالت سما، خلال احتفالية قادرون باختلاف، اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: تعرضت للتنمر من قبل أحد الأشخاص على فيسبوك.

وتابعت: الشخص ده دخل على حسابي وتنمر علي، وتمكنت من أخذ حقي بالقانون وبالتحدي أيضا.

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليها قائلا: "اقبلوا اعتذاري أنا".

الرئيس عبدالفتاح السيسي سما رامي ذوي الهمم التنمر ضد فتاة

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