اقبلوا اعتذاري أنا.. السيسي يرد على التنمر ضد فتاة من ذوي الهمم
كتب- محمد نصار:
روت سما رامي، إحدى ذوي الهمم، موقفا جعلها تتشجع على الدفاع عن حقوق ذوي القدرات الخاصة.
وقالت سما، خلال احتفالية قادرون باختلاف، اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: تعرضت للتنمر من قبل أحد الأشخاص على فيسبوك.
وتابعت: الشخص ده دخل على حسابي وتنمر علي، وتمكنت من أخذ حقي بالقانون وبالتحدي أيضا.
ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليها قائلا: "اقبلوا اعتذاري أنا".
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