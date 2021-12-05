ببطاقة التأمين الصحي.. رابط التسجيل في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
كتب- محمد نصار:
قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن التسجيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار ببطاقة التأمين الصحي.
وأضافت الوزارة، في منشور لها، قبل قليل: المبادرة تستهدف مساعدة المرضى الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي عاجل مجانًا، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا.
ويمكن التسجيل في المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني:أضغط هنا
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