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ببطاقة التأمين الصحي.. رابط التسجيل في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

02:48 م الأحد 05 ديسمبر 2021
ببطاقة التأمين الصحي.. رابط التسجيل في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

وزارة الصحة

كتب- محمد نصار:


قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن التسجيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار ببطاقة التأمين الصحي.

وأضافت الوزارة، في منشور لها، قبل قليل: المبادرة تستهدف مساعدة المرضى الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي عاجل مجانًا، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا.

ويمكن التسجيل في المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني:أضغط هنا

وزارة الصحة بطاقة التأمين الصحي مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

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