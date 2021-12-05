السيسي يوجه رسالة لدنيا سمير غانم.. والأخيرة: بشكرك على تقدير مشوار بابي

كتب- محمد نصار:

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، في احتفالية قادرون باختلاف لدعم ذوي الهمم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد.

وأدت دنيا سمير غانم، أغنية سلام على أهل مصر الكرام بلغة الإشارة رفقة عدد من الشباب من ذوي الهمم.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلامه لدنيا سمير غانم.

وقال الرئيس: برحب بيكي ومش عايز أقول أعزيكي ولا حاجة، لكن ده قدر الله فينا كلنا، وبشكرك على مساهمتك في كنزنا من الشباب ذوي الهمم.

وردت دنيا سمير غانم: متشكرة جدا وبشكرك على تقديرك لمشوار بابي.. شكرا جدا لحضرتك.