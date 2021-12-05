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قادرون باختلاف.. السيسي يكشف رياضته المفضلة منذ الصغر

02:26 م الأحد 05 ديسمبر 2021
قادرون باختلاف.. السيسي يكشف رياضته المفضلة منذ الصغر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن رياضته المفضلة منذ صغره، وذلك ردا على سؤال أحد الشباب من ذوي الهمم، خلال احتفالية قادرون باختلاف.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة، اليوم الأحد، احتفالية قادرون باختلاف لدعم ذوي الهمم في مصر.

ورد السيسي قائلا: لعبتي المفضلة منذ الصغر هي الكاراتيه.. والرياضة كانت جزء أساسي في حياتي.

عبدالفتاح السيسي السيسي احتفالية قادرون باختلاف

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