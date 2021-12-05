السيسي: أصعب لحظة في حياتي عندما أحسست أن مصر يمكن أن تضيع

القاهرة- أ ش أ:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أصعب لحظة مرت عليه في حياته كانت عندما أحّس أن مصر يمكن أن تضيع، مشددا على أن أسعد لحظة في حياته لم تأت حتى الآن وهى الحلم الذي يحلمه لبلده ويتمنى تحقيقه بكل المصريين والشباب والكبار و"قادرون باختلاف".

وقال الرئيس السيسي، في تعقيبه على سؤال وجهه الشاب علي هاني بطل الجمهورية لألعاب القوى خلال جلسة نقاشية أدارها الفنان أشرف عبد الباقي اليوم الأحد ضمن احتفالية "قادرون باختلاف"، إن أصعب لحظة مرت على مصر هى الخوف من سقوط البلد حيث خُفت على الناس وعلى مصر.. فعددنا كبير ومشاكلنا كبيرة وظروفنا صعبة.. وتساءلت: لوضاعت البلد أين سيذهب الناس؟، مضيفا: "أن أسعد لحظة في حياتي هى الحلم الذي أحلمه لبلدي والذي أتمنى أن يتحقق بكل المصريين والشباب والكبار و"قادرون باختلاف" الذين أعوّل عليهم أن يساعدونا لتحقيق ذلك الحلم".

ورد الرئيس على أُمنية الشاب "علي" بمقابلة نجم مصر الدولي ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مرة واحدة -والذي يعتبره أفضل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو- قائلا :"نجيبه لك .. هو فعلا بطل ويقف دائما بجانب مصر".​