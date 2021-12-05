وزير الرياضة: قادرون على استضافة الأولمبياد وكأس العالم

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر تعيش الآن حالة غير مسبوقة من التطور والتنمية نتج عنها بزوغ الجمهورية الجديدة.

وأضاف صبحي - في كلمته خلال فعالية "قادرون باختلاف"، التي أقيمت اليوم الأحد بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - أن الدعم غير المسبوق لقطاع الرياضة في مصر جعلنا قادرين على استضافة أية مناسبات أو فعاليات رياضية على مستوى العالم بما فيها الأولمبياد وكأس العالم لكرة القدم.

ونوه صبحي إلى أن قطاع الرياضة استطاع مؤخرا تحقيق مستوىً عال في جني الميداليات على مستوى الرياضات المختلفة نتيجة هذا الدعم.​