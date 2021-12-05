جهاز حدائق أكتوبر يزيل الإشغالات والتعديات بمنطقة أبناء الجيزة- فيديو

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر جهاز مدينة حدائق أكتوبر مقطع فيديو، لشن حملة جديدة لإزالة الإشغالات استهدفت منطقة أبناء الجيزة، حرصًا من جهاز مدينة حدائق اكتوبر على مكافحة العشوائية بجميع مظاهرها. بحسب بيان صحفي.

وأسفرت عن رفع عدد من الإشغالات بما يسهم في عدم إقامة أي أنشطة عشوائية وإزالة أي تعديات على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وكان المهندس محمد مصطفى، رئيس الجهاز، أكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه لن يتم السماح بأي شكل من أشكال التعدي على أملاك الدولة، أو إقامة أي أنشطة مخالفة أو عشوائية، مطالباً سكان المدينة بعدم تشجيع تلك النشاطات التي من شأنها الإساءة إلى المظهر الحضاري للمدينة.