شاب من ذوي الهمم يتمنى لقاء محمد صلاح.. والسيسي: نجيبه

كتب- محمد نصار:

تمنى علي هاني أحمد، بطل الجمهورية في ألعاب القوى وحاصل على 49 ميدالية، خلال احتفالية قادرون باختلاف لدعم ذوي الهمم، أن يرى نجم منتخب مصر الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وقال علي، ردا على سؤال النجم أشرف عبدالباقي، خلال الاحتفالية: أصعب لحظة في حياتك كانت إيه يا علي؟.

وعقب الشاب علي على السؤال قائلا: نفسي أشوف أبومكة.. محمد صلاح.. أشوفه مرة واحدة بس وأمشي علطول.

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أمنية علي هاني قائلا: نجيبه.