الصحة العالمية: مصابو الإيدز عانوا خلال جائحة كورونا.. ومصر ساهمت في العلاج

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مرضى الإيدز حول العالم كانوا الأكثر معاناة في الحصول على الخدمات العلاجية خلال جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال كلمتها بفعاليات اليوم العالمي للإيدز التي تنظمها وزارة الصحة والسكان، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة"، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، اليوم الأحد.

وأضافت القصير: "في احتفالية الإيدز نتابع وترصد ما تقوم به الدول وخبراتنا التشاركية في المجتمع المدني وفئات الشباب، إذ كانت نسبة الوصم للمرضى عالية وأصب أقل حاليا".

وأوضحت أن مصر تعتبر من الدول التي لديها معدل انتشار منخفض للإيدز، كما ساهمت في توسيع مراكز العلاج إذ يوجد في مصر 27 مركزا لتقديم خدمات فحص وعلاج مرضى الإيدز.

وأشارت القصير إلى أن هناك بعض الدول تخلفت عن تقديم خدمات العلاج لمرضى الإيدز خلال جائحة كورونا، واليوم نتحدث عن العودة إلى تصحيح المسار.

وشددت على أن مصر من قلائل الدول التي غطت جميع الخدمات العلاجية لهم، مع تسريع وتيرة الفحص لجميع الفئات.