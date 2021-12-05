البيئة: إشادة من بنك التعمير الألماني بمنظومة إدارة المخلفات

وزير النقل من محطة مصر: التذكرة شرط الدخول.. ولا تهاون مع أي مقصر

كتب- محمد نصار:

استضافت وزارة البيئة سلسلة اجتماعات مع وفد بنك التعمير الألماني KFW للوقوف على مستجدات مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات الأربعة الواقعة في نطاق عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة (كفرالشيخ/ الغربية/ أسيوط/ قنا)، في إطار الزيارة الرسمية لبعثة بنك التعمير الألماني إلى القاهرة خلال هذا الشهر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الاجتماعات بممثلي الوفد الألماني تضمنت استعراض خطة عمل البرنامج الوطني الحالية والمستقبلية، ومتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات البنية التحتية بمحافظات البرنامج الأربع للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات وفق الجدول الزمني المحدد، والاتفاقيات الدولية المبرمة ومنها مشروعات مصانع التدوير والمعالجة والمحطات الوسيطة والمدافن الصحية، ومتابعة الخطط التشغيلية لتلك المشروعات من خلال وحدات إدارة المخلفات بالمحافظات المعنية إلى جانب متابعة الموقف التشغيلي لمعدات منظومة الجمع والنقل التي قام البرنامج بدعم المحافظات بها.

وتفقد وفد بنك التعمير الألماني مشروعات البرنامج الوطني بالمحافظات الأربعة ومنها المحطة الوسيطة بأبي تشت ومصنع نجع حمادي بقنا، وأيضا موقع المحطة الانتقالية بمركز أبوتيج في أسيوط، ومصنع السماد والوقود البديل ببني غالب، وموقع المدفن المحكوم والمصنع الجديد والمدفن الصحي بالطريق الغربي، بالإضافة إلى مصنع التدوير بمركز بيلا بكفرالشيخ ومدفن السادات والمحطة الوسيطة بزفتى محافظة الغربية، حيث أشاد أعضاء الوفد بما يقدمه البرنامج على مدار مراحل تنفيذه من دعم لتطوير قطاع النظافة وتدوير المخلفات والاستفادة منها في تلك المحافظات.

كما تضمنت زيارة الوفد تنفيذ ورشة عمل على مدار يومين مع ممثلي البرنامج الوطني والشركات الاستشارية المنفذة لتلك المشروعات لمتابعة تنفيذ سير الأعمال في كل محافظة والوقوف على إنهاء التصميمات وإجراءات الطرح والإشراف على التنفيذ بالتعاون مع المحافظات المعنية والهيئة العربية للتصنيع، وأهم التحديات والمعوقات والحلول المقترحة لتذليلها، إلى جانب استعراض خطة عمل البرنامج في المرحلة الثالثة من تنفيذه.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مصر اتخذت خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات في ظل دعم وتوجيهات القيادة السياسية وبالتعاون مع شركاء التنمية وضمن الاهتمام العالمي المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في ذلك، ومنها إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لتغيرالمناخ 2050 في مؤتمر المناخ COP 26 بجلاسكو متضمنة الربط بين الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري والإدارة السليمة للمخلفات، من خلال إعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها والعمل على تطبيق خطة لغلق المقالب العشوائية.