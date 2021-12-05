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رابعة ابتدائي بالأزهر.. انطلاق اختبارات أكتوبر ونوفمبر

11:13 ص الأحد 05 ديسمبر 2021
رابعة ابتدائي بالأزهر.. انطلاق اختبارات أكتوبر ونوفمبر

طلاب الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

بدأت صباح الأحد، بالمناطق الأزهرية اختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2021\2022، طبقا للنظام الجديد.

وبدأ طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر، اليوم، بمادتي القرآن والتربية الإسلامية.

وتستمر امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر للصف الرابع الابتدائي، التي تعقد للمرة الأولى بالنظام الجديد، لمدة خمسة أيام.

وحصل "مصراوي" طريقة تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي، ضمن منظومة التعليم الجديدة التي أقرها الأزهر الشريف، خلال العام الدراسي الجاري.

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وفي وقت سابق، أصدر الأزهر الشريف، قرارات جديدة متعلقة بالصف الرابع الابتدائي بالمعاهد، ضمن منظومة التعليم التي أقرها على التلاميذ خلال العام الدراسي الجاري.

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