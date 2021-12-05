كورونا في 24 ساعة| بدء التسجيل للجرعة الثالثة.. و"أوميكرون" يغزو العالم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 1003 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 300437 حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

انخفاض كبير للوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

استشاري حالات حرجة: لم تسجل أي وفيات بسبب متحور "أوميكرون" حول العالم

جنوب إفريقيا تعلن دخولها الموجة الرابعة من جائحة كورونا

رغم عدم ظهور حالة وفاة.. لماذا يثير أوميكرون رعب العالم؟

الصحة: بدء التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة لكورونا خلال أيام

تباين في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الدول العربية

الصحة: أكثر من نصف مليون طفل سجلوا للحصول على لقاح كورونا

رئيس الجمعية الطبية بجنوب أفريقيا: "فقدان حاستي الشم والتذوق" ليست من أعراض متحور "أوميكرون"

هل ظهر أوميكرون بسبب انخفاض معدلات التلقيح في جنوب أفريقيا؟

"أوميكرون" يغزو العالم.. كيف تستفيد مصر والأسواق الناشئة؟

كورونا اليوم: نصيحة من الصحة بشأن أوميكرون.. وعلاقة أمراض الحساسية بانخفاض الإصابة

ينتشر بشكل أكبر.. جميع المعلومات المتوفرة عن أوميكرون حتى الآن

هل لقاح فايزر آمن للأطفال؟.. المتحدث الرسمي لوزارة الصحة يجيب

"عدد إصاباته أقل".. الصحة: الأوبئة البكتيرية يمكن السيطرة عليها بالمضادات الحيوية

فرنسا تستعد لفرض إجراءات أشد صرامة ضد كورونا

كأنه "فيروس جديد".. ما هي التغيرات التي طرأت على أوميكرون؟

مكتشف "أوميكرون" يعرب عن قلقه إزاء سرعة تحوره

أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 0.3% خلال 24 ساعة

مجدي بدران: لا يوجد دليل أن متحور "أوميكرون" أكثر شدة في الأعراض

المغرب: أكثر 1.7 مليون شخص يتلقون الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا